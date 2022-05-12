В Баренцевом море прошли учения российских атомных подлодок

Российские атомные подлодки «Вепрь» и «Казань» Севфлота провели учения в Баренцевом море

Атомные подводные лодки (АПЛ) России «Вепрь» и «Казань» провели в Баренцевом море учения. Об этом сообщили в Северном флоте, передает «Интерфакс».

Учение с условной торпедной стрельбой проходило в полигонах флота на глубинах до 100 метров. Российские подводники занимались поиском, обнаружением и уничтожением условного противника.

«После отработки противолодочного учения экипажи подводных лодок продолжили выполнение плановых задач боевой подготовки в Баренцевом море», — рассказали в Северном флоте.

Ранее Северный флот провел учения по защите арктических рубежей России в Баренцевом море. В них были задействованы береговые соединения, более 20 военных кораблей и подводных лодок.