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69-я параллель

В Баренцевом море прошли учения российских атомных подлодок

Российские атомные подлодки «Вепрь» и «Казань» Севфлота провели учения в Баренцевом море

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Атомные подводные лодки (АПЛ) России «Вепрь» и «Казань» провели в Баренцевом море учения. Об этом сообщили в Северном флоте, передает «Интерфакс».

Учение с условной торпедной стрельбой проходило в полигонах флота на глубинах до 100 метров. Российские подводники занимались поиском, обнаружением и уничтожением условного противника.

«После отработки противолодочного учения экипажи подводных лодок продолжили выполнение плановых задач боевой подготовки в Баренцевом море», — рассказали в Северном флоте.

Ранее Северный флот провел учения по защите арктических рубежей России в Баренцевом море. В них были задействованы береговые соединения, более 20 военных кораблей и подводных лодок.

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Анастасия Шейкина
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