Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россиянам описали жизнь без импортных продуктов

Экономист Клопенко исключил голод в России при отказе от поставок импортных продуктов

Фото: Pixabay

Экономист Егор Клопенко рассказал, какой станет жизнь в России, если поставки продовольствия из-за рубежа полностью прекратятся. Об этом он сообщил в интервью агентству «Прайм».

Клопенко описал россиянам жизнь без импортных продуктов и исключил голод в стране при полном отказе от них. Он напомнил, что Россия является лидером по производству зерна. Кроме того, страна самостоятельно обеспечивает себя семи стратегически важными продуктами. Среди них яйца, картофель, овощи, сахар, растительное масло и рыба. Также увеличивается экспорт молочной продукции и мяса за границу.

«Россия обеспечивает сама себя практически всем необходимым набором продовольствия. И даже если весь мир перестанет поставлять продовольствие в Россию по причине его нехватки, то россиянам голодать не придется, хотя, конечно, придется серьезно изменить ежедневное меню, — заключил экономист.

Ранее аналитики FinExpertiza оценили долю зарубежных продуктов в России. За восемь лет импортозамещения доля импортных продуктов в ретейле упала на треть.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Посол России заявил о захлестнувшей США волне русофобии
В КНДР впервые обнаружили COVID-19
Американский полковник раскрыл план Байдена развязать войну НАТО и России
Все 70 школ российского города получили сообщения о «бомбах»
В московском дворе появилась пародия на знаменитую скульптуру
Названа опасность употребления фруктовых йогуртов на завтрак
Россиянам описали жизнь без импортных продуктов
В Турции усомнились в отказе Европе от газа из России
В России оценили ситуацию с лекарствами
США запретили передавать Киеву данные о военном руководстве России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.