Подсчитана доля зарубежных продуктов в России

Аналитики FinExpertiza подсчитали долю импорта в российской продовольственной рознице

Аналитики FinExpertiza подсчитали долю зарубежных продуктов в России и пришли к выводу, что за восемь лет импортозамещения доля зарубежных продуктов в ретейле снизилась на треть. В настоящее время доля импорта в российской продовольственной рознице составила четверть, говорится в исследовании, копия которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

По подсчетам экспертов, к концу 2021 года на импортные продукты в продовольственной рознице приходилось 25 процентов. Больше всего зарубежных товаров продается в Смоленской области, Магаданской области, Санкт-Петербурге, Рязанской области, Москве, Адыгее, Краснодарском крае, Камчатском крае, Приморском крае и Брянской области. А минимум реализуется в Крыму, Марий Эл, Оренбургской области, Тюменской области, Амурской области, Бурятии, Башкортостане, Пермском крае, Новгородской области и Белгородской области.

В совокупном российском импорте на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье для их производства приходится 11,5 процента в стоимостном выражении. В целом, продовольствие — следующая по значимости статья импорта России после машин, оборудования, транспорта и продукции химической промышленности. При этом основная часть продовольствия поставляется в Россию из Белоруссии (13,5 процента) и Турции (5,5 процента), а также из Бразилии (4,7 процента), Эквадора (4,3 процента) и Китая (4,2 процента). На страны СНГ в целом приходится 20,6 процента импортных поставок, на страны Евросоюза — 22,4 процента, а на все государства, поддержавшие санкции против России, 28,7 процента.

«Если за последние 10 лет зависимость продуктовой розницы от импорта сократилась на треть, то ситуация в непродовольственном ритейле практически не поменялась — в нем доля импорта превышает половину», — констатировал член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян. Он пояснил, что по многим важнейшим потребительским товарам, таким как одежда и обувь, лекарства, электроника, эта доля составляет две трети и выше. «Даже в отечественных продуктах питания и сельскохозяйственных товарах зачастую высока импортная составляющая – сырье, компоненты, наконец, производственная техника и упаковка», — сказал Микаелян и добавил, что в условиях санкционного давления тема импортозамещения должна получить новое развитие.

Ранее замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев предложил расширить список запрещенных к ввозу продуктов из недружественных стран. Он подчеркнул, что Россия не будет покупать у таких государств продовольствие. При этом он отметил, что в целом с 2014 года страна и так ничего не приобретает. Зампредседателя Совбеза также заявил, что Россия не буде поставлять продукты и сельскохозяйственную продукцию своим недругам. Медведев добавил, что приоритетом в поставках продовольствия для России на данный момент является внутренний рынок. При этом он пообещал, что государство продолжит масштабную и системную помощь аграриям.

Курс на импортозамещение в России был объявлен в 2014 году после того, как Крым вошел в состав России. В декабре 2020 года эксперты Национального рейтингового агентства (НРА) объявили, что после принятия стратегии импортозамещения в России, рассчитанной до 2020 года, на рынке пищевой продукции ее целей удалось достигнуть лишь частично. Тогда в Кремле на это ответили, что считают программу на 100 процентов успешной.