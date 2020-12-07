Кремль ответил на слова о провале программы импортозамещения продуктов

В Кремле ответили на заявления о провале программы импортозамещения продуктов в России. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, власти страны считают ее на 100 процентов успешной, сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что пищевая промышленность России полностью удовлетворяет основные потребности жителей страны. Песков признал, что по отдельным позициям импорт товаров из-за рубежа продолжается, однако задача полностью остановить его никогда и не стояла.

В Кремле напомнили, что не Россия выступила инициатором ограничений, и контрсанкции стали лишь ответом на действия Запада. Однако он признал, что действующие запреты на поставки продуктов работают против интересов как граждан стран-производителей, так и россиян.