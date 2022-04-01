Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Медведев предложил отказаться от покупки продуктов у недружественных стран

Медведев призвал расширить список запрещенных к ввозу продуктов из недружественных стран
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Sputnik Photo Agency / Reuters

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил расширить список запрещенных к ввозу в Россию продуктов из недружественных стран. Об этом он написал в своем Telegram-аккаунте.

Медведев подчеркнул, что Россия не будет покупать у таких государств продовольствие. При этом он отметил, что в целом с 2014 года страна и так ничего не приобретает. Зампредседателя Совбеза также заявил, что Россия не буде поставлять продукты и сельскохозяйственную продукцию своим недругам.

В то же время он высказал мнение, что приоритетом в поставках продовольствия для России на данный момент является внутренний рынок. При этом он пообещал, что государство продолжит масштабную и системную помощь аграриям.

Помимо этого, Медведев рассказал, что Россия будет поставлять продовольствие и сельхозкультуры только странам-друзьям. Он добавил, что торговля в этой отрасти будет проходить как за рубли, так и за нацвалюту государств-партнеров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Украинские вертолеты обстреляли нефтебазу в Белгороде
В России подготовили док для «Адмирала Кузнецова»
Россия решила ускоренно избавлять Крым от мусора
В Минобороны сообщили о проведении учений с боевыми стрельбами на Курилах
США распространят «высококачественные книги» американских авторов в Киргизии
Российский регион столкнулся с подорожанием угля из-за Азии
Камеры зафиксировали момент обстрела нефтебазы в Белгороде вертолетами ВСУ
Будущий отец принес игровую приставку в родильную палату партнерши
Раскрыт вес экипировки московских пожарных
Появилось видео взрыва на нефтебазе в Белгороде
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.