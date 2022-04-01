Медведев предложил отказаться от покупки продуктов у недружественных стран

Медведев призвал расширить список запрещенных к ввозу продуктов из недружественных стран

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил расширить список запрещенных к ввозу в Россию продуктов из недружественных стран. Об этом он написал в своем Telegram-аккаунте.

Медведев подчеркнул, что Россия не будет покупать у таких государств продовольствие. При этом он отметил, что в целом с 2014 года страна и так ничего не приобретает. Зампредседателя Совбеза также заявил, что Россия не буде поставлять продукты и сельскохозяйственную продукцию своим недругам.

В то же время он высказал мнение, что приоритетом в поставках продовольствия для России на данный момент является внутренний рынок. При этом он пообещал, что государство продолжит масштабную и системную помощь аграриям.

Помимо этого, Медведев рассказал, что Россия будет поставлять продовольствие и сельхозкультуры только странам-друзьям. Он добавил, что торговля в этой отрасти будет проходить как за рубли, так и за нацвалюту государств-партнеров.

