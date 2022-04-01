Медведев пообещал поставки продовольствия из России только странам-друзьям

Медведев заявил о поставках российского продовольствия только странам-друзьям

Россия будет поставлять продовольствие и сельхозкультуры только странам-друзьям. Это пообещал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Он заявил, что торговля в этой отрасти будет проходить как за рубли, так и за нацвалюту государств-партнеров.

«Наше продовольствие — тихое, но грозное оружие», — отметил Медведев. Политик пояснил, что экспорт сельхозкультуры России превышает экспорт настоящих вооружений.

31 марта член Высшего совета политбюро мятежного движения «Ансар Аллах» в Йемене заявил о готовности закупать российскую пшеницу с оплатой в рублях. По словам Мухаммеда Али аль-Хуси, вскоре представители хуситов свяжутся с Россией по этому вопросу, чтобы найти способ расчетов/

30 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин уже предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров, включив в него зерно, удобрения, масло, металлы, лес и многое другое. В Кремле допустили проработку такой идеи.