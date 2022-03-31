Найден желающий покупать российскую пшеницу в рублях

Йеменские хуситы заявили о готовности покупать пшеницу из России в рублях

Член Высшего совета политбюро мятежного движения «Ансар Аллах» в Йемене заявил о готовности закупать российскую пшеницу с оплатой в рублях. По словам Мухаммеда Али аль-Хуси, вскоре представители хуситов свяжутся с Россией по этому вопросу, чтобы найти способ расчетов, сообщает «Коммерсантъ».

Аль-Хуси объяснил, что некоторое время назад Россия предложила помощь в виде пшеницы, а расчет за нее и другие производные товары, вдали от других валют, — это хорошее дело.

Хуситы одними из первых поддержали признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Взаимодействие с Москвой позволит им снизить опасность гуманитарной катастрофы из-за нехватки продовольствия. Желание расширить контакты с российскими поставщиками возникло у движения на фоне обострения конфликта.

На прошлой неделе коалиция во главе с Саудовской Аравией, выступающая на стороне международно признанного правительства страны, начала военную операцию по защите своих нефтяных объектов от атак мятежников. Накануне, 30 марта, военные действия были приостановлены для переговоров.

Активизация разговоров о продаже российских товаров за рубли началась после выступления президента РФ Владимира Путина 23 марта. Он потребовал перевести газовые контракты с недружественными странами на рублевую форму оплаты. По состоянию на 31 марта формат этих расчетов по-прежнему неясен. Европейские страны категорически отказываются изменять действующие контракты, на этом фоне в правительстве Германии утверждают, что Путин решил смягчить требования.

Тем не менее спикер Госдумы Вячеслав Володин уже предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров, включив в него зерно, удобрения, масло, металлы, лес и многое другое. В Кремле допустили проработку такой идеи.