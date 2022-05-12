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Италия заявила об атаке российских хакеров на Минобороны и Сенат

Messaggero: сайты Сената и Минобороны Италии подверглись кибератаке российских хакеров

Фото: Steve Marcus / Reuters

Сайты Сената и Министерства обороны Италии сообщили, что на них была совершена кибератака, ответственность за которую взяла на себя российская хакерская группировка Killnet. Об этом написало издание Messaggero.

По информации СМИ, сайты ведомств стали недоступны в результате нападения хакеров. При этом, в своем Telegram-канале хакеры Killnet написали, что к взлому сайтов итальянских госорганов они непричастны, однако, они не несут ответственности за деятельность отдельных частей группировки.

В свою очередь, ответственность за нападение на итальянские сайты, в том числе на ресурсы Сената и Минобороны, взяла на себя группировка «Отряд Mirai», которая причисляет себя к добровольческому хакерскому движению «Легион — Киберспецназ РФ». Об этом хакеры написали в своем Telegram-канале.

Ранее газета Spiegel сообщила, что хактивисты из российского объединения Killnet в начале недели совершили ряд DDoS-атак на правительственные сайты Германии. В частности, «русских хакеров» обвинили в нарушении работы порталов федеральной полиции и федерального управления уголовной полиции, Бундестага, а также на сайта Социал-демократической партии Германии.

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Николай Чигасов
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