Херсонская область отказалась сворачивать с курса интеграции в состав России

В Херсонской области заявили, что не свернут с курса интеграции в состав России

Херсонская область отказывается сворачивать с курса интеграции в состав России, возвращение под контроль Украины исключено. Об этом заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Херсонская область взяла курс на интеграцию в Российскую Федерацию и не свернет с выбранного пути. Другого пути у нас нет», — сказал он, добавив, что пока сложно сказать, сколько займет переходный период.

«Но к концу года мы будем готовы не только на уровне общественного мнения, но и законодательства для плавного перехода к статусу субъекта Российской Федерации», — пояснил Стремоусов, отметив, что Херсонская область уже никогда не вернется под контроль украинской власти.

«Херсонская область никогда не будет больше колонией западных партнеров, которые довели Украину до полной деградации», — заключил Стремоусов.

В конце апреля российская армия сформировала в подконтрольных городах Херсонской области военно-гражданские администрации. 1 мая регион начал переход на рубли. Предполагается, что в течение четырех месяцев в обращении будут и рубль, и украинская гривна, затем все расчеты станут производиться в российской валюте.