В центре Херсона произошли взрывы

РИА Новости сообщило о взрывах в центре Херсона после обстрела украинскими военными

В центре Херсона произошли сильные взрывы. Об этом в четверг, 12 мая, сообщил корреспондент РИА Новости.

По предварительным данным, город обстреливают украинские военные. Агентство уточнило, что взрывы слышны уже в течение нескольких минут, сначала была серия взрывов — их было не менее шести.

11 мая руководство Херсонской области заявило о намерении обратиться к президенту Владимиру Путину о принятии региона в состав России. При этом проводить референдум или провозглашать Херсонскую народную республику власти не планируют.

Российская армия сформировала в подконтрольных городах региона военно-гражданские администрации в конце апреля — после того, как 14 марта Минобороны России доложило о том, что в результате спецоперации Украина потеряла контроль над Херсоном.