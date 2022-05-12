Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В центре Херсона произошли взрывы

РИА Новости сообщило о взрывах в центре Херсона после обстрела украинскими военными

Фото: Shutterstock

В центре Херсона произошли сильные взрывы. Об этом в четверг, 12 мая, сообщил корреспондент РИА Новости.

По предварительным данным, город обстреливают украинские военные. Агентство уточнило, что взрывы слышны уже в течение нескольких минут, сначала была серия взрывов — их было не менее шести.

11 мая руководство Херсонской области заявило о намерении обратиться к президенту Владимиру Путину о принятии региона в состав России. При этом проводить референдум или провозглашать Херсонскую народную республику власти не планируют.

Российская армия сформировала в подконтрольных городах региона военно-гражданские администрации в конце апреля — после того, как 14 марта Минобороны России доложило о том, что в результате спецоперации Украина потеряла контроль над Херсоном.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В центре Херсона произошли взрывы
Диетологи назвали способы избавиться от жира на животе
Роднина нашла связь между просмотром российского футбола и алкоголизмом
Британской экономике предсказали новые проблемы
Стюардесса раскрыла способ посещения туалета на борту без очереди
Глава Минобороны Британии заявил о решении поставить на Украину системы ПВО
Диетолог предупредила вегетарианцев о гордыне и психических нарушениях
Сирота получила от российских чиновников квартиру с полумиллионным долгом
Минобороны сообщило об уничтожении 10 снарядов РСЗО «Смерч» на Украине
Конгресс США одобрил четыре законопроекта по поддержке Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.