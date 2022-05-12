Россиянам разъяснили правила строительства частных домов

Росреестр посоветовал узнавать предназначение земель до покупки участка под частный дом

При выборе участка под строительство частного дома россиянам посоветовали до покупки узнавать предназначение земель. Правила возведения сооружений разъяснили в Росреестре, текст сообщения есть в распоряжении «Ленты.ру».

В ведомстве отметили, что для жилого здания или дачи следует отдавать предпочтение землям для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), а также для ведения личного подсобного хозяйства или садоводства.

На таких участках можно возводить хозяйственные или вспомогательные постройки (сараи, бани, теплицы, колодцы и прочее) и высаживать огороды. Помимо этого, на землях для ведения личного подсобного хозяйства разрешено разводить скот и лично для себя выращивать сельскохозяйственные культуры.

В Росреестре уточнили, что для ведения фермерского хозяйства используют участки сельскохозяйственного назначения — раньше на них запрещали строить жилые дома, но с марта 2022 года позволили это делать. Теперь фермеры могут возвести одно здание площадью до 500 квадратных метров, которое имеет не более трех этажей и занимает менее 0,25 процента от площади участка.

Однако по-прежнему нельзя строить дома на особо ценных продуктивных сельскохозяйственных территориях, пашнях, сенокосах, пастбищах или виноградниках. Тем не менее возвести объект возможно в случае, если деятельность фермеров, использующих земли сельхозназначения, официально зарегистрирована.

При этом российское законодательство позволяет гражданам прописаться в доме, если он имеет статус жилья — для этого объект должен иметь почтовый адрес, соответствовать градостроительному регламенту и требованиям к жилому помещению.

Чтобы нужные сведения о постройке появились в реестре недвижимости, на нее можно оформить права по дачной амнистии — ее собираются продлить до 2031 года. Так, для кадастрового учета и регистрации прав на такой жилой дом необходимо обратиться в МФЦ с техническим планом, оформленным на основании декларации, и правоустанавливающим документом на земельный участок, который не представляется, если право на него уже зарегистрировано.

Ранее россиянам упростили регистрацию прав на дома и дачи — теперь постановка этого имущества на учет будет занимать до трех рабочих дней. Нововведение входит в пакет антикризисных мер по поддержке стройотрасли, который подразумевает поправки в Градостроительный кодекс и ряд других законов.