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Россиянам разъяснили правила строительства частных домов

Росреестр посоветовал узнавать предназначение земель до покупки участка под частный дом

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

При выборе участка под строительство частного дома россиянам посоветовали до покупки узнавать предназначение земель. Правила возведения сооружений разъяснили в Росреестре, текст сообщения есть в распоряжении «Ленты.ру».

В ведомстве отметили, что для жилого здания или дачи следует отдавать предпочтение землям для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), а также для ведения личного подсобного хозяйства или садоводства.

На таких участках можно возводить хозяйственные или вспомогательные постройки (сараи, бани, теплицы, колодцы и прочее) и высаживать огороды. Помимо этого, на землях для ведения личного подсобного хозяйства разрешено разводить скот и лично для себя выращивать сельскохозяйственные культуры.

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В Росреестре уточнили, что для ведения фермерского хозяйства используют участки сельскохозяйственного назначения — раньше на них запрещали строить жилые дома, но с марта 2022 года позволили это делать. Теперь фермеры могут возвести одно здание площадью до 500 квадратных метров, которое имеет не более трех этажей и занимает менее 0,25 процента от площади участка.

Однако по-прежнему нельзя строить дома на особо ценных продуктивных сельскохозяйственных территориях, пашнях, сенокосах, пастбищах или виноградниках. Тем не менее возвести объект возможно в случае, если деятельность фермеров, использующих земли сельхозназначения, официально зарегистрирована.

При этом российское законодательство позволяет гражданам прописаться в доме, если он имеет статус жилья — для этого объект должен иметь почтовый адрес, соответствовать градостроительному регламенту и требованиям к жилому помещению.

Чтобы нужные сведения о постройке появились в реестре недвижимости, на нее можно оформить права по дачной амнистии — ее собираются продлить до 2031 года. Так, для кадастрового учета и регистрации прав на такой жилой дом необходимо обратиться в МФЦ с техническим планом, оформленным на основании декларации, и правоустанавливающим документом на земельный участок, который не представляется, если право на него уже зарегистрировано.

Ранее россиянам упростили регистрацию прав на дома и дачи — теперь постановка этого имущества на учет будет занимать до трех рабочих дней. Нововведение входит в пакет антикризисных мер по поддержке стройотрасли, который подразумевает поправки в Градостроительный кодекс и ряд других законов.

Нина Ташевская
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