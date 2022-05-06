Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Россиянам упростили регистрацию домов и дач

Новый закон позволит за три дня ставить на кадастровый учет дома и дачи

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

С мая 2022 года россиянам упростили регистрацию домов и дач — теперь постановка этого имущества на учет будет занимать до трех рабочих дней. Нововведение входит в пакет антикризисных мер по поддержке стройотрасли, который подразумевает поправки в Градостроительный кодекс и ряд других законов, пишет «Российская газета».

Новые правила регистрации также распространятся на садовые, огородные, приусадебные участки, хозпостройки, участки для индивидуального жилищного строительства или строительства гаража. Кроме того, за три дня можно будет оформить права на недвижимость. В Росреестре уточнили, что ранее подобные процедуры занимали до 10 рабочих дней.

Материалы по теме:
Потеряли берега. Когда ждать распродажи жилья в Крыму и что грозит покупателям квартир на полуострове?
Потеряли берега.Когда ждать распродажи жилья в Крыму и что грозит покупателям квартир на полуострове?
14 апреля 2022
Россиянам надоели квартиры в мегаполисах. Почему жить в деревне теперь модно?
Россиянам надоели квартиры в мегаполисах.Почему жить в деревне теперь модно?
12 ноября 2021

Принятый закон также сократил перечень документов, которые должен предоставить органам власти застройщик — из списка исключили примерно сто позиций, уже имеющихся у госструктур. Поменяли также порядок оплаты работ по капремонту дома — региональным операторам разрешили перечислять в качестве аванса более 30 процентов стоимости работ. По мнению экспертов, это будет более выгодно для подрядчиков и поспособствует росту числа желающих участвовать в торгах на проведение ремонта.

Помимо этого, в России будет проще оформлять создаваемые или реконструируемые линейные объекты, а также магистральные трубопроводы. В Росреестре отметили, что это позволит ускорить и удешевить социальную газификацию.

Некоторые положения закона касаются экологии. Так, в центральной экологической зоне Байкала запретили все виды деятельности, не связанные с увеличением пропускной способности БАМа и Транссиба. Запрещено также упрощенное возведение объектов инфраструктуры на сельхозугодьях, мелиорируемых землях, в защитных лесах и на особо охраняемых природных территориях.

Ранее аналитики «Авито Недвижимости» выяснили, что в первом квартале 2022 года россияне активно скупали земельные участки — спрос на эти объекты вырос на 12 процентов. Особенно популярными при этом оказались наделы в садовых и дачных некоммерческих товариществах и партнерствах.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Лидеры G7 обсудят новые санкции против России
«Тинькофф» приостановил SWIFT-переводы в евро
Зеленский обсудит ситуацию на Украине с лидерами «Большой семерки»
В Совфеде обвинили Запад в отсутствии прогресса в переговорах с Киевом
Наезд такси на сотрудника ДПС в Москве попал на видео
Мадонна предложила папе римскому пересмотреть ее отлучение от церкви
В ДНР высказались об освобождении республики к 9 мая
Раскрыты данные о зарубежных поездках Чубайса
Китай направил в зону ПВО Тайваня группу военных самолетов
Российские производители гороха решили надеяться только на Китай
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.