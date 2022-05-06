Новый закон позволит за три дня ставить на кадастровый учет дома и дачи

С мая 2022 года россиянам упростили регистрацию домов и дач — теперь постановка этого имущества на учет будет занимать до трех рабочих дней. Нововведение входит в пакет антикризисных мер по поддержке стройотрасли, который подразумевает поправки в Градостроительный кодекс и ряд других законов, пишет «Российская газета».

Новые правила регистрации также распространятся на садовые, огородные, приусадебные участки, хозпостройки, участки для индивидуального жилищного строительства или строительства гаража. Кроме того, за три дня можно будет оформить права на недвижимость. В Росреестре уточнили, что ранее подобные процедуры занимали до 10 рабочих дней.

Принятый закон также сократил перечень документов, которые должен предоставить органам власти застройщик — из списка исключили примерно сто позиций, уже имеющихся у госструктур. Поменяли также порядок оплаты работ по капремонту дома — региональным операторам разрешили перечислять в качестве аванса более 30 процентов стоимости работ. По мнению экспертов, это будет более выгодно для подрядчиков и поспособствует росту числа желающих участвовать в торгах на проведение ремонта.

Помимо этого, в России будет проще оформлять создаваемые или реконструируемые линейные объекты, а также магистральные трубопроводы. В Росреестре отметили, что это позволит ускорить и удешевить социальную газификацию.

Некоторые положения закона касаются экологии. Так, в центральной экологической зоне Байкала запретили все виды деятельности, не связанные с увеличением пропускной способности БАМа и Транссиба. Запрещено также упрощенное возведение объектов инфраструктуры на сельхозугодьях, мелиорируемых землях, в защитных лесах и на особо охраняемых природных территориях.

Ранее аналитики «Авито Недвижимости» выяснили, что в первом квартале 2022 года россияне активно скупали земельные участки — спрос на эти объекты вырос на 12 процентов. Особенно популярными при этом оказались наделы в садовых и дачных некоммерческих товариществах и партнерствах.