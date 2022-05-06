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Россияне кинулись скупать землю

В первом квартале 2022 года спрос на земельные участки в России вырос на 12 процентов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Спрос на земельные участки в России в первом квартале 2022 года увеличился на 12 процентов. Особенно сильно возросла популярность наделов в садовых и дачных некоммерческих товариществах и партнерствах (СНТ и ДНП). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Авито Недвижимость».

Также россияне кинулись скупать участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) — они за квартал стали на 9 процентов востребованнее. Всплеск спроса на землю аналитики объясняют желанием граждан обзавестись загородной недвижимостью. Многие не хотят и не могут платить за готовые дома, поэтому решают возводить их собственными силами на приобретенных участках.

Большинство покупателей земли (66 процентов) берут участки под ИЖС. На участки сельхозназначения (СНТ и ДНП) приходится 31 процент спроса. Земли для промышленных нужд выбирают только 3 процента покупателей.

По данным «Авито», земля под ИЖС за последний год подорожала на 12 процентов, в среднем по стране она стоит 46,7 тысячи рублей за сотку. Сотка в СНТ или ДНП обходится в 40 тысяч рублей, земля промышленного назначения — в 95,3 тысячи за сотку.

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Ранее стало известно, что 57 процентов россиян не имеют дач. Загородный дом для сезонного проживания есть у 17 процентов граждан, для всесезонного проживания — у 16 процентов, а земельный участок — у 12 процентов в крупных городах и у 19 процентов в небольших населенных пунктах.

Нина Ташевская
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