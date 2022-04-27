Больше половины россиян остались без дач

Доля россиян без загородной недвижимости составила 57 процентов

Больше половины россиян остались без загородной недвижимости — доля не имеющих собственной или арендованной дачи граждан составила 57 процентов. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Загородный дом для сезонного проживания есть у 17 процентов респондентов, для всесезонного проживания — у 16 процентов, а земельный участок — у 12 процентов в крупных городах и у 19 процентов в небольших населенных пунктах. Число дачников значительно выросло с 2012 года, когда только 5 процентов населения имели загородную недвижимость для всесезонного проживания.

Большинство использует загородный дом для выращивания продуктов для личного потребления — доля таких собственников составила 70 и 82 процента в больших и маленьких городах. В 2022 году особенно популярными оказались огурцы, картофель и морковь — их посадили 41, 39 и 22 процента дачников. При этом только 3 процента выращивают овощи с целью продажи. Еще 33 процента респондентов рассматривают дачу как место для отдыха, а 30 процентов занимаются на своем участке садоводством. Всего 1 процент россиян сдают загородный дом в аренду.

В апреле 2022 года в России вырос спрос на услуги по благоустройству дач. Показатель увеличился на 102 процента по сравнению с мартом и почти на четверть относительно предыдущего дачного сезона. Чаще всего дачники начали обращаться за вспашкой участков — спрос вырос на 223 процента.