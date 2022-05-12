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Автомобилистка пропустила нужный поворот и разбогатела

UPI: американка не сумела перестроиться на автомобиле и сорвала джекпот

Фото: Creative Touch Imaging Ltd / ZumaPress / Globallookpress.com

Жительница американского региона Мидлендс, штат Южная Каролина, сорвала джекпот в лотерею и разбогатела благодаря тому, что не сумела вовремя перестроиться в другую полосу на автомобиле из-за загруженного дорожного движения. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Женщина рассказала, что пыталась перестроиться на другую полосу на шоссе, чтобы заехать в магазин, но не смогла сделать этого из-за загруженного движения. Автомобилистка пропустила нужный поворот, и ей пришлось изменить планы.

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В результате женщина остановилась возле другого магазина, где приобрела билет моментальной лотереи. Билет оказался выигрышным и принес американке 75 тысяч долларов (5,2 миллиона рублей). «Я потеряла дар речи. Я показала его мужу, и он тоже не поверил в нашу удачу», — отметила она.

Победительница планирует выкупить свой дом на полученные деньги. «Избавление от ипотеки будет счастливым днем», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что жительница США ошиблась с выбором билета мгновенной лотереи из-за грубияна в супермаркете. После этого расстроенная женщина вернулась в автомобиль, стерла с билета защитный слой и поняла, что сорвала джекпот.

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Алиса Дмитриева
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