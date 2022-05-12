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Россиянку оштрафовали за полуобнаженное фото на фоне храма

Жительницу Калуги оштрафовали на 25 тысяч рублей за полуобнаженное фото на фоне храма

Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

Жительницу Калуги оштрафовали за опубликованные в интернете полуобнаженное фото на фоне городского храма. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

Следствие установило, что 26-летняя россиянка сфотографировалась на фоне храма, расположенного на улице Смоленской, «с поднятой задней частью платья». Таким образом она выразила «неуважение к обществу и оскорбление чувств верующих», посчитали там.

Девушку признали виновной в совершении преступления по части 1 статьи 148 УК РФ («Оскорбление чувств верующих») и назначили ей штраф в размере 25 тысяч рублей.

В марте петербургскому блогеру Ирине Волковой, которая сфотографировалась и сделала видео на фоне Исаакиевского собора, продемонстрировав нижнее белье, назначили 180 часов обязательных работ.

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Марина Совина
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