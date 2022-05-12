Врач развеял миф о распространенном заболевании

Врач Коновалов опроверг миф о том, что катаракту нужно оперировать после ее «созревания»

Офтальмолог, доктор медицинских наук Михаил Коновалов опроверг распространенное заблуждение, связанное с лечением катаракты. Миф об этом распространенном заболевании он развеял в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Коновалов заявил, что для хирургического вмешательства не нужно дожидаться, чтобы катаракта у пациента «созрела». «Cегодня мы можем оперировать катаракту в любом состоянии. (...) Еще великий [врач-офтальмолог Святослав] Федоров говорил, что катаракта — не груша, чтобы она зрела, ее нужно оперировать тогда, когда есть проблема», — подчеркнул медик.

Специалист также рассказал, что катаракта в той или иной степени проявляется у всех людей. По его словам, медицинским показанием для хирургии при таком заболевании является снижение зрения до 50 процентов.

Ранее ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева и ее соведущие Герман Гандельман и Андрей Продеус назвали неочевидные симптомы сахарного диабета. Они заявили, что об этом недуге может свидетельствовать сухость в горле, частое мочеиспускание и неконтролируемый аппетит.