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Малышева перечислила неочевидные признаки диабета

Врач Елена Малышева назвала сухость в горле и неконтролируемый аппетит признаками диабета

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Доктор медицинских наук Елена Малышева и ее соведущие Герман Гандельман и Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале перечислили неочевидные признаки сахарного диабета. По словам специалистов, о недуге может свидетельствовать сухость в горле, частое мочеиспускание и неконтролируемый аппетит. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Врачи предупредили, что признаком диабета часто является сильная жажда, которая приводит к обильному питью и частому мочеиспусканию. «Нужно проверить сахар крови и начать лечение. В тот момент, когда сахар будет скомпенсирован, все эти симптомы исчезнут», — объяснил Гандельман.

Кроме того, специалисты назвали сильный аппетит еще одним симптомом диабета. «Такое состояние называется полифагия — когда человек до дрожи хочет есть, и вроде поел, но все равно очень хочет. Это состояние вызвано гиперинсулинизмом — это инсулина много, он снижает уровень сахара, и глюкоза не попадает в мозг», — отметил Продеус.

Доктора пояснили, что мозг питается только глюкозой. «Инсулина много, сахар падает, и из-за этого человек до дрожи хочет есть, наступают приступы обжорства», — резюмировала Малышева.

Ранее Гандельман назвал еще один неожиданный симптом диабета. Ведущий заявил, что о недуге могут сигнализировать трещины на пятках. По словам Гандельмана, это заболевание повреждает сосуды и нервы и приводит к нарушению питания тканей нижних участков тела.

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Асель Минбаева
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