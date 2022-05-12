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Власти Херсонской области обвинили предприятия в саботаже

Замглавы херсонской администрации Стремоусов заявил, что предприятия саботируют работу
Кирилл Стремоусов

Кирилл Стремоусов. Кадр: Кирилл Стремоусов / YouTube

Новые власти Херсонской области, которая в марте перешла под контроль российских войск в ходе спецоперации, обвинили местные предприятия в саботаже. Об этом сообщает ТАСС.

«Люди сегодня не работают лишь потому, что неспокойна ситуация с предприятиями, которые в большей части саботируют работу и фактически закрывают для трудящихся возможность вернуться на свои трудовые места», — заявил замглавы областной военно-гражданской администрации (ВГА) Кирилл Стремоусов.

По его словам, предприятия «не готовы принимать истинное положение дел и новые правила игры, которые пришли сегодня с освобождением Херсонщины и города Херсона от этого неофашизма, который процветал последние несколько лет».

В конце апреля российская армия сформировала ВГА в подконтрольных городах Херсонской области. Регион начал переход в рублевую зону. 12 мая Стремоусов заявил, что власти намерены обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять Херсонскую область в состав РФ.

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Алевтина Запольская
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