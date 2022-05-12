Раскрыты последствия возможных санкций против КНДР

Дипломат Евстигнеева предупредила о недопустимых потрясениях от новых санкций против КНДР

Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева предположила, к каким последствиям приведут дальнейшие санкции против КНДР. Ограничения против страны повлекут за собой социально-экономические и гуманитарные изменения для граждан страны, передает РИА Новости.

Дипломат раскрыла последствия новых, возможных санкций против КНДР и предупредила, что они приведут к недопустимым потрясениям.

«Дальнейшее наращивание санкций против КНДР уже выходит за рамки мер по перекрытию каналов финансирования запрещенных ракетно-ядерных программ и угрожает северокорейским гражданам недопустимыми социально-экономическими и гуманитарными потрясениями», — предположила она.

Евстигнеева также напомнила коллегам из США, что переговоры являются «улицей с двусторонним движением».

«Совершенно бесперспективно ожидать от Пхеньяна безоговорочного разоружения под угрозой раскручивания санкционной спирали», — заключила она.

