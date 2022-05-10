Отношения России и КНДР оценили

Политолог Губин назвал поздравление Ким Чен Ына с 9 мая важным в сегодняшней повестке

Поздравление от лидера КНДР Ким Чен Ына президенту России Владимиру Путину с 9 мая является традиционным, однако слова о надежде на развитие отношений и их укрепление являются важными в сегодняшней политической повестке, считает доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин. В беседе с «Лентой.ру» он оценил отношения России и КНДР.

Владимир Путин и Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с Днем Победы. Северокорейский лидер выразил уверенность, что традиционные дружественные отношения между КНДР и Россией будут непрерывно укрепляться и развиваться.

«Звонок Ким Чен Ына и поздравление Владимира Путина с 9 мая — традиционный шаг, но надежда на развитие отношений и укрепление, о которых сказал северокорейский лидер, — это достаточно важно в сегодняшнее время», — счел политолог.

Андрей Губин считает, что отношения двух лидеров за последнее время изменились только в лучшую сторону. Однако личная встреча им необходима.

«Личная встреча не будет лишней, когда она будет возможна. Я уверен, что такие возможности рассматриваются, поскольку диалог с северокорейской стороной необходим даже с точки зрения поддержания здоровой ситуации с безопасностью Северо-Восточной Азии. Поскольку северокорейская ракетно-ядерная программа — это ключевой и опорный момент для безопасности. Россия является одной из заинтересованных сторон в мирном решении этой ситуации. Кстати, она способна даже влиять благодаря диалогу между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном», — считает политолог.

Россия и КНДР

Отношения России и КНДР достаточно обширные, но нужно понимать, что сегодня они во многом сократились из-за санкций по отношению к Северной Корее, сказал политолог.

«Дипломатические отношения ограничены режимом санкций, введенных Советом Безопасности ООН, которые Россия поддержала. Это было связано с развитием в Северной Корее своей ракетно-ядерной программы. Но последовательная позиция России заключается в том, что дальнейшее ужесточение режима против КНДР бессмысленно. Ни к чему введение дополнительных санкций не приводит. Северная Корея от своего ядерного оружия отказываться не будет без каких-то внятных гарантий своей безопасности», — сообщил он.

При этом Андрей Губин уверен, что проекты между Россией и КНДР продолжают разрабатываться.

Проектов достаточно много, поскольку все санкции рассматриваются российской стороной как временное явление. Контакты не прекращаются Андрей Губин политолог

«В числе приоритетных проектов стоит отметить освоение природных ископаемых на территории КНДР при участии российских компаний. До нормализации отношений Северной Кореи со всем миром об этом говорить преждевременно, но проекты такие есть. Очень важно транспортное сотрудничество, поскольку Россия и КНДР граничат. Существуют многосторонние проекты по развитию этой сферы при участии Северной Кореи. Таким образом она получила выход к Транссибирской магистрали. Есть еще проекты по развитию туристского сотрудничества, поскольку Северная Корея достаточно интересная страна — там уникальная природа», — сказал политолог.

Андрей Губин назвал сферу, в которых уже сейчас представлено сотрудничество России и КНДР.

«Северокорейские студенты и сегодня обучаются в России. Этот вид сотрудничества не запрещен. Во Владивостоке даже учатся студенты одновременно с Северной Кореи и с Южной. Это уникальный пример», — заключил политолог.

Ранее стало известно, что с территории Северной Кореи была запущена баллистическая ракета. Это уже 14-е испытание вооружений со стороны КНДР с начала года.