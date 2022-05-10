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Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем Победы

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил «решительную солидарность» с действиями российского народа

Фото: KCNA / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с Днем Победы. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейский лидер выразил «решительную солидарность» делу российского народа по искоренению политической и военной угрозы и шантажа со стороны враждебных сил, а также по защите своего достоинства, мира и безопасности государства. Помимо этого, он выразил уверенность, что традиционные дружественные отношения между КНДР и Россией будут непрерывно укрепляться и развиваться.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Победы, заявив, что Минск не устанет напоминать Европе о поставивших точку во Второй мировой войне. Белорусский президент напомнил, что День Победы — «великий праздник, ставший символом отваги и стойкости, доблести и жертвенности миллионов советских людей».

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Марина Совина
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