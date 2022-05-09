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Лукашенко напомнил Западу о поставивших точку во Второй мировой войне

Президент Белоруссии Лукашенко напомнил Западу о поставивших точку во Второй мировой войне

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Победы, заявив, что Минск не устанет напоминать Европе о поставивших точку во Второй мировой войне. Его слова приводит РИА Новости.

Белорусский президент напомнил, что День Победы — «великий праздник, ставший символом отваги и стойкости, доблести и жертвенности миллионов советских людей». «Которые в июне 1941-го мужественно приняли удар варварской, античеловечной идеологии нацизма и победили», — сказал Лукашенко, добавив, что Белоруссия помнит своих героев.

«Мы помним всех безвинных жертв циничных экспериментов и чудовищной жестокости гитлеровских палачей. И не устанем напоминать народам Европы о том, кто поставил точку в самой кровопролитной войне за всю историю человечества», — отметил Лукашенко.

Он добавил, что 9 мая «сквозь десятилетия мирной жизни все так же отзывается в сердцах белорусов болью, гордостью и бесконечной благодарностью победителям».

Лидер Белоруссии пожелал, чтобы в каждом белорусском доме всегда были мир, благополучие и согласие.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нынешнее поколение политиков Запада хочет переписать историю и перечеркнуть подвиг советских людей в Великой Отечественной войне. Володин добавил, что США и Англия, «бывшие тогда нашими союзниками», признавали возможность победы только благодаря советскому народу.

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Марина Совина
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