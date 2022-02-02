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Володин обвинил политиков Запада в желании переписать историю

Спикер Госдумы Володин: заменившие Черчилля и Рузвельта политики хотят переписать историю
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нынешнее поколение политиков Запада хочет переписать историю и перечеркнуть подвиг советских людей в Великой Отечественной войне. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Володин напомнил, что 79 лет назад завершилась Сталинградская битва, победа в которой «далась огромной ценой — более миллиона погибших воинов». Он отметил, что именно это сражение определило исход Великой Отечественной и Второй мировой войны. Володин добавил, что США и Англия, «бывшие тогда нашими союзниками», признавали возможность победы только благодаря советскому народу.

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Председатель Госдумы процитировал бывшего британского премьер-министра Уинстона Черчилля и экс-президента США Франклина Рузвельта, которые подчеркивали значимость победы Красной армии в Сталинградской битве. Он также обвинил новое, заменившее тех деятелей поколение политиков в желании переписать историю.

«Но сегодня те, кто пришел им на смену, пытаются переписать историю, перечеркивая подвиг граждан нашей страны: солдат и офицеров, генералов и маршалов, рабочих и тружеников сел. Наш долг — сделать все, чтобы никто не был забыт. Важно, чтобы наши дети и внуки помнили, какой ценой завоевана Победа», — заключил Володин.

Ранее Володин предостерег Запад от переписывания истории. Спикер Госдумы призвал не допустить повторения трагедии.

Марина Совина
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