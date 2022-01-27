Володин предостерег Запад от переписывания истории

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале предостерег Запад от переписывания истории. Он подчеркнул, что подобные попытки перечеркнуть подвиг народа могут привести к повторению трагедии, чего допустить нельзя.

«Сегодня мы с вами видим попытки Запада переписать историю, перечеркнуть подвиг народа. Необходимо помнить о тех, кого нет с нами, чтить и уважать живых, сделать все, чтобы не допустить повторения такой трагедии», — подчеркнул парламентарий.

Володин напомнил, что 27 января Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады, которая продлилась 872 дня и стала одной из самых трагических и героических страниц в истории.

Жертвами блокады стали почти миллион человек, это больше, чем потери США и Великобритании за все годы Второй мировой войны, добавил спикер Госдумы. Он указал, что ни одна страна не прошла через такие потери и лишения, которые пережил советский народ.

Ранее стало известно, что число участников и ветеранов Великой Отечественной войны за время пандемии сократилось на 26 процентов. По состоянию на 2021 год, в России осталось 865,3 тысячи ветеранов ВОВ. Среди них более 458 тысяч — труженики тыла, 255 тысяч — вдовы инвалидов и участников войны, 76 тысяч — бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Помимо этого, более 74 тысяч россиян пережили блокаду Ленинграда, более одной тысячи человек были жителями осажденного Севастополя и 54 человека — совершеннолетними узниками фашизма.