За время пандемии в России умер каждый четвертый ветеран

В России число участников и ветеранов Великой Отечественной войны за время пандемии сократилось на 26 процентов — за полтора года их число снизилось с 1,21 миллиона человек в апреле до 896 806 в октябре 2021 года. О том, что за время пандемии умер каждый четвертый ветеран, заявили в Министерстве труда, сообщают «Ведомости».

В ведомстве рассказали, что сокращение участников и ветеранов войны ускорилось примерно в полтора раза. За два года число непосредственных участников и инвалидов Великой Отечественной войны сократилось до 31,4 тысячи человек — до пандемии их было 55,55 тысячи, добавили в Минтруде.

По состоянию на 2021 год, в России осталось 865,3 тысячи ветеранов ВОВ. Среди них более 458 тысяч — труженики тыла, 255 тысяч — вдовы инвалидов и участников войны, 76 тысяч — бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Помимо этого, более 74 тысяч россиян пережили блокаду Ленинграда, более одной тысячи человек были жителями осажденного Севастополя и 54 человека — совершеннолетними узниками фашизма.

По данным Росстата, для людей старше 85 лет в России в 2019 году возрастной коэффициент смертности составил 164 на 1000 человек, в 2020 году —190. Демограф Алексей Ракша считает, что в 2021 году показатель может достичь 209.

Ранее в возрасте 105 лет скончался старейший в России ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Марзоев. Он участвовал в освобождении Кавказа, в боях на Украине, в Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии. Победу он встретил, находясь в Австрии.