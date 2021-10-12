Собравшая миллионы для семей врачей ветеран из Петербурга умерла в 99 лет

Ветеран из Петербурга Зинаида Корнева, организовавшая сбор для врачей, умерла в 99 лет

Ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева, которая организовала сбор для семей врачей, погибших в борьбе с COVID-19, умерла. По ее инициативе было собрано порядка 4,8 миллиона рублей, пишет РИА Новости.

По словам внучки ветерана Елены Фомичевой, Зинаида Корнева скончалась утром во вторник, 12 октября. Девушка отметила, что никаких тяжелых заболеваний у нее не было. «Это просто возраст», — добавила родственница.

Фомичева пока не уточнила дату и место прощания с Корневой, которой 27 сентября исполнилось 99 лет.

В ноябре президент России Владимир Путин наградил Зинаиду Корневу. Глава государства отметил ветерана знаком отличия «За благодеяние».

Ветеран начала свой проект по сбору средств для медиков 1 мая. Она записывала видео с рассказами о войне, а ее родственники публиковали записи в интернете. Пользователи, которые их смотрят, перечисляют средства на специальный счет. Все деньги с него отправляются на помощь семьям умерших врачей.