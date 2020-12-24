Собравшая миллионы рублей для врачей ветеран написала книгу

Ветеран Зинаида Корнева из Санкт-Петербурга, собравшая более 4,5 миллиона рублей в помощь семьям погибших в борьбе с коронавирусом медиков, написала книгу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

98-летняя ветеран рассказала, что уже вышел первый экземпляр книги «Сержант Зина». Скоро будет напечатан основной тираж произведения. Она работала над книгой вместе с командой помощников несколько месяцев. В произведении рассказывается о жизни самой Корневой, а также о том, как проходил сбор денег в помощь медикам.

По словам ветерана, книгу можно будет получить в качестве благодарности за пожертвование. Выручка от продаж также пойдет на помощь семьям врачей. «Коронавирус пока не сдается, и война за жизни людей продолжается», — сказала она.

В ноябре президент России Владимир Путин наградил российского ветерана Зинаиду Корневу, собравшую во время пандемии более 4,5 миллиона рублей для помощи медработникам. Российский лидер отметил ветерана знаком отличия «За благодеяние».

Корнева начала свой проект по сбору средств для врачей 1 мая. Она записывает видео с рассказами о войне, а ее родственники публикуют записи в интернете. Пользователи, которые их смотрят, перечисляют средства на специальный счет. Все деньги с него отправляются на помощь семьям умерших медработников.