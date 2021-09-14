Московские ветераны получат выплаты в двойном размере

Мэр Москвы Собянин поручил удвоить выплату для ветеранов, она составит 40 тысяч рублей

Столичные ветераны получат в двойном размере выплаты к 80-ой годовщине начала контрнаступления советских воск под Москвой. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

В 2021-м размер выплаты для ветеранов составит 40 тысяч рублей.

Материальную помощь получат четыре тысячи ветеранов, которые трудились в Москве с 22 июля 1941-го по 25 января 1942 года. Среди них инвалиды и участники Великой Отечественной войны, работники предприятий, организаций и учреждений, военнослужащие, участники обороны Москвы.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военнослужащие и военные пенсионеры в соответствии с указом президента России Владимира Путина получили единовременную выплату в размере 15 и десяти тысяч рублей соответственно.