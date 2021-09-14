Шойгу заявил о завершении выплат военнослужащим и военным пенсионерам

Министр обороны Шойгу: все военнослужащие получили выплаты в 15 тысяч рублей

Военнослужащие и военные пенсионеры в соответствии с указом президента России Владимира Путина получили единовременную выплату в размере 15 тысяч и 10 тысяч рублей соответственно. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, слова которого приводит ТАСС.

Он уточнил, что выплату получили все военнослужащие вооруженных сил и курсанты, проходящие службу по состоянию на 31 августа 2021 года.

Выплаты, в том числе пенсионерам, были выполнены согласно указу президента России, добавил министр обороны.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в течение этой рабочей недели дополнительные выплаты получат все российские пенсионеры. Так, 39,3 миллиона россиян уже получили средства на свой счет, а оставшимся 3,5 миллиона выплаты будут переведены до 16 сентября.