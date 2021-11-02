В России умер старейший ветеран Великой Отечественной войны

Старейший в России ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Марзоев умер в возрасте 105 лет. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло на своей странице в Facebook.

Меняйло отметил, что весной 2021 года власти поздравляли Тимофея Георгиевича со 105-летием. Как старейшему ветерану страны ему вручили сертификат книги рекордов России.

«Тяжело, когда уходят наши старшие. Это большая утрата для всех нас. Светлая память Тимофею Георгиевичу», — написал Меняйло.

Тимофей Георгиевич Марзоев родился 10 мая 1916 года в селе Верхний Мизур. После начала Великой Отечественной Войны его призвали в ряды Красной Армии. Он участвовал в освобождении Кавказа, в боях на Украине, в Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии. Победу он встретил, находясь в Австрии.

Среди его наград числятся орден Отечественной войны II степени, медали «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах».