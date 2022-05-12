Российский трихолог перечислил главные причины ранней седины

Трихолог Барбинов назвал главной причиной появления седины гибель меланоцитов

Российский трихолог и дерматовенеролог Денис Барбинов перечислил главные причины ранней седины. Его комментарии приводит издание «Доктор Питер».

Известно, что за цвет волос отвечает мелатонин — пигментное вещество, которое вырабатывается меланоцитами. «Когда пигмента становится меньше, волосы начинают постепенно обесцвечиваться», — рассказал Барбинов. При этом доктор отметил, что механизм появления седых волос, как для пожилых, так и для молодых людей, является одинаковым, однако условия его развития могут быть разными. «У пожилых людей седину вызывает естественное старение меланоцитов, а у молодых — их гибель или снижение активности клеток в силу различных обстоятельств», — пояснил эксперт.

В беседе с порталом Барбинов назвал наследственность еще одной причиной появления ранней седины, которая обычно возникает у человека до 25 лет. Кроме того, данное явление могут спровоцировать нарушения гормонального фона и заболевания эндокринной системы, уточнил он.

Вдобавок специалист обратил внимание читателей, что на образование седины влияет прием определенных лекарственных препаратов и наличие таких заболеваний, как витилиго (нарушение пигментации кожи) и нейрофиброматоз (заболевание, которое сопровождается развитием опухолей). Барбинов также отдельно выделил стресс, в результате которого происходит выброс большого объема адреналина. «Этот гормон блокирует воздействие меланина на белковую структуру волоса, из-за чего пигмент просто перестает усваиваться», — заключил он.

Ранее в мае российский врач-дерматовенеролог и трихолог Ирина Кулакова раскрыла опасность вырывания седых волос. По словам специалистки, при их выдергивании повреждается фолликул, вследствие чего замедляется процесс роста. Доктор рассказала, что, если увлекаться данным занятием, в результате можно остаться с локальными проплешинами на голове.