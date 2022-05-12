В Латвии завели уголовные дела после событий у памятника Освободителям в Риге

Госполиция Латвии завела 3 уголовных и 20 административных дел после событий в Риге

Государственная полиция Латвии завела 3 уголовных и 20 административных дел после событий у памятника Освободителям в Риге 10 мая. Об этом сообщает агентство LETA, передает РИА Новости.

Так, 2 уголовных дела заведены за оправдание геноцида, преступлений против человечности, мира и военных преступлений. Одно из дел заведено против мужчины, который шел к памятнику с флагом России. Еще одного подозреваемого обвиняют в сопротивлении представителю власти.

Кроме того, 9 административных дел заведены за нарушение установленного порядка организации и проведения собраний, шествий и пикетов либо за организацию собраний. Среди подозреваемых — бывшие депутаты Рижской городской думы Алексей Росликов, Вадим Баранник и депутат сейма Регина Лочмеле. Еще 6 человек обвинили в использовании запрещенной символики в общественном месте. Помимо этого, три человека подозреваются в мелком хулиганстве, а еще два — в неисполнении требований должностного лица или противодействии должностному лицу.

Утром 10 мая тракторы собрали цветы, возложенные к памятнику Освободителям 9 мая, и вывезли их на свалку. После этого жители Риги принесли новые букеты.