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Рижане принесли новые цветы к памятнику Освободителям взамен убранных трактором

Sputnik Латвия: рижане приносят новые цветы к памятнику Освободителям взамен убранных

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Жители Риги во вторник, 10 мая, принесли новые цветы к памятнику Освободителям, откуда их ранее убрали муниципальные службы. Об этом сообщает Sputnik Латвия.

Утром 10 мая тракторы собрали все возложенные к памятнику цветы и вывезли их на свалку. Пришедшие на площадь горожане, как русские, так и латыши, «видят пустоту». «Многие плачут. Некоторые несут свои цветы. Увидев фото бульдозера, сметающего цветы, многие решили принести цветы снова. Добровольцы хотят установить круглосуточное дежурство и не дать смести цветы еще раз», — пишет агентство.

Ранее депутат рижской думы Константин Чекушин опубликовал в соцсетях фотографии бульдозера, с помощью которого 10 мая избавлялись от цветов у памятника Освободителям в Риге. Известно, что желающие возлагали упомянутые букеты в понедельник, 9 мая.

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Марина Совина
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