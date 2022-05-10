В Риге возложенные на 9 мая цветы у памятника Освободителям убрали тракторами

Муниципальные службы Риги убрали тракторами цветы у памятника Освободителям

Муниципальные службы Риги убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника Освободителям Риги. Об этом сообщает Telegram-канал «Спутник Ближнее зарубежье» со ссылкой на депутата рижской думы.

Депутат рижской думы Константин Чекушин опубликовал в соцсетях фотографии бульдозера, с помощью которого 10 мая избавлялись от цветов у памятника Освободителям в Риге. Известно, что желающие возлагали упомянутые букеты в понедельник, 9 мая.

В понедельник, 9 мая, неизвестные активисты напали на посла России в Польше Сергея Андреева во время памятных мероприятий на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве. Его облили жидкостью красного цвета и не дали возложить венок в честь празднования Дня Победы. Андреева сопровождали его жена и группа российских дипломатов.