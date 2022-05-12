В России остались работать 133 ресторана «Макдоналдс»

В России из 850 ресторанов «Макдоналдс» продолжили работу 133

По всей территории России продолжили работу только 133 ресторана сети «Макдоналдс». Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Москва».

По их данным, полностью закрыты все рестораны в Южном и Дальневосточном федеральном округах. Оставшиеся в стране рестораны «Макдоналдс», которые продолжили работу, были открыты по франшизе.

В Москве на данный момент остался только один ресторан. Еще два находятся на территории аэропортов Домодедово и Шереметьево. В Санкт-Петербурге продолжили работу четыре «Макдоналдса», один из которых располагается в Пулково.

14 марта сеть ресторанов «Макдоналдс», насчитывавшая на тот момент 850 точек, приостановила свою работу на территории России. Отмечается, что это произошло из-за ситуации на Украине. В тот же день россиянами были обнаружены несколько ресторанов «Макдоналдс», которые продолжили работу.

Позднее в сети пояснили, что это связано с постепенной остановкой производственных процессов. Отмечалось, что «Макдоналдс» во всех регионах России прекратит работать после их завершения.

17 марта стало известно, что рестораны «Макдоналдс» под управлением компании-франчайзи «ГиД» заявили о продолжении работы в некоторых российских регионах. Под управлением компании имеется 25 точек.