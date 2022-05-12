В ЛНР обвинили военных ВСУ в попытках выехать из Рубежного под видом беженцев

Комендант Рубежного заявил, что бойцы ВСУ пытаются выехать из города под видом беженцев

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) маскируются под мирных жителей, чтобы покинуть город Рубежное, перешедший под контроль Луганской народной республики (ЛНР). Об этом военный комендант города с позывным Камброд рассказал РИА Новости.

Он обвинил бойцов ВСУ в попытках выехать из Рубежного в ЛНР под видом беженцев и отметил, что недавно силами республики были задержаны двое таких военных.

Комендант города добавил, что в настоящий момент в населенном пункте остаются 3,5-4 тысячи мирных жителей. Камброд также указал на то, что покинувшие город люди не спешат возвращаться обратно из-за продолжающихся обстрелов со стороны ВСУ.

Ранее со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщалось, что в Одесской области бойцы территориальной обороны стали дезертировать, узнав о планах украинских властей отправить их на фронт. Тогда отмечалось, что сбежавшие прятались в местных деревнях, а часть из них могла пересечь границу с Молдавией.