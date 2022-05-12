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В ЛНР обвинили военных ВСУ в попытках выехать из Рубежного под видом беженцев

Комендант Рубежного заявил, что бойцы ВСУ пытаются выехать из города под видом беженцев

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) маскируются под мирных жителей, чтобы покинуть город Рубежное, перешедший под контроль Луганской народной республики (ЛНР). Об этом военный комендант города с позывным Камброд рассказал РИА Новости.

Он обвинил бойцов ВСУ в попытках выехать из Рубежного в ЛНР под видом беженцев и отметил, что недавно силами республики были задержаны двое таких военных.

Комендант города добавил, что в настоящий момент в населенном пункте остаются 3,5-4 тысячи мирных жителей. Камброд также указал на то, что покинувшие город люди не спешат возвращаться обратно из-за продолжающихся обстрелов со стороны ВСУ.

Ранее со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщалось, что в Одесской области бойцы территориальной обороны стали дезертировать, узнав о планах украинских властей отправить их на фронт. Тогда отмечалось, что сбежавшие прятались в местных деревнях, а часть из них могла пересечь границу с Молдавией.

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Алевтина Запольская
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