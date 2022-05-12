Минобороны сообщило об уничтожении 10 снарядов РСЗО «Смерч» на Украине

В Минобороны России заявили об уничтожении 10 снарядов РСЗО «Смерч» и БПЛА на Украине

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах населенных пунктов Глубокое и Липцы Харьковской области, а также 10 реактивных снарядов РСЗО «Смерч» в районе Полевое Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным ведомства, над островом Змеиный был сбит один БПЛА и перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У».

Ранее в Минобороны сообщили, что российским войскам удалось поразить 38 районов сосредоточения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо этого, были поражены четыре пункта управления и четыре склада боеприпасов, располагающиеся в районе Соледар ДНР.

Также в ведомстве добавили, что в результате ударов были уничтожены свыше 170 националистов, а также выведена из строя 41 единица военной техники