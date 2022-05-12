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Российские войска поразили 38 районов сосредоточения ВСУ

Минобороны заявило о поражении ракетами 38 районов сосредоточения ВСУ
Игорь Конашенков

Игорь Конашенков. Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российским войскам высокоточными ракетами удалось поразить 38 районов сосредоточения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 12 мая, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, были поражены четыре пункта управления и четыре склада боеприпасов, которые находились в районе Соледар Донецкой Народной Республики (ДНР). Также ракеты уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, которую произвели США.

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«В результате ударов уничтожены более 170 националистов, выведена из строя 41 единица военной техники», — добавил Конашенков.

Ранее Минобороны сообщило, что российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) в воздухе были перехвачены 14 снарядов систем залпового огня «Смерч», принадлежащие ВСУ. Кроме того, удалось сбить 14 украинских беспилотников.

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Никита Абрамов
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