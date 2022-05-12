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Минобороны заявило о перехвате 14 снарядов систем залпового огня «Смерч» Украины

Минобороны заявило о перехвате в воздухе 14 снарядов систем залпового огня «Смерч» Украины

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) в воздухе были перехвачены 14 снарядов систем залпового огня «Смерч» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что снаряды были перехвачены над населенными пунктами Сухая Каменка, Заводы, Изюм, Малая Камышеваха и Пимоновка в Харьковской области, а также над Донецком, Топольским и Гончаровкой.

Конашенков добавил, что за сутки российские средства ПВО также сбили 14 украинских беспилотников. При этом в районе острова Змеиный был поражен беспилотный аппарат «Байрактар-ТБ2».

По словам представителя Минобороны, всего с начала спецоперации были уничтожены 2824 единицы специальной военной автомобильной техники, 1471 орудие полевой артиллерии и миномет, 364 установки реактивных систем залпового огня, 3013 танков и других боевых бронемашин, 303 зенитных ракетных комплекса (ЗРК), 821 беспилотник, 125 вертолетов и 164 самолета ВСУ.

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Константин Лысяков
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