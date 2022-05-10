В Минобороны России сообщили о сбитом украинском Су-25

Минобороны России заявило об уничтожении украинского Су-25 в Харьковской области 9 мая

В Харьковской области российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит украинский штурмовик Су-25. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Вечером 9 мая в ходе воздушного боя в районе населенного пункта Новая Дмитровка Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», — заявил он.

Конашенков отметил, что также российские ПВО сбили ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Байрактар-ТБ2» близ острова Змеиный, а также два БПЛА над населенными пунктами Мандрыкино в Донецкой народной республике (ДНР) и Переможное в Луганской народной республике (ЛНР).

Ранее официальный представитель Минобороны России сообщил, что войска ЛНР вышли на административную границу республики после установления полного контроля сил ЛНР и Российской Федерации над городом Попасная.