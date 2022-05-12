Тюменские ученые выпустили на свободу трех краснокнижных летучих мышей

Ученые Тюменского государственного медуниверситета после зимовки выпустили трех летучих мышей на свободу в сквере Моисеенко 11 мая. Об этом сообщили в пресс-службе вуза, передает издание «Тюменская линия».

В самостоятельную жизнь летучих мышей отправила доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф лечебного факультета медвуза Мария Орлова.

Как уточняет «Тюменская линия,» особи принадлежат виду двухцветный кожан и встречаются преимущественно в городской местности. Этот вид летучих мышей является охраняемой группой и находится в Красной книге.

Ранее стало известно, что в новом парке города Карасук в Новосибирской области поселились краснокнижные птицы савки. Специалисты намерены выяснить, почему редкие представители семейства утиных облюбовали именно это озеро. От сородичей савки отличаются клювом синего цвета — за это их прозвали «птицами счастья».