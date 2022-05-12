Модель со шрамом от кесарева сечения впервые снялась для журнала в бикини

Модель Келли Хьюз впервые снялась для Sports Illustrated со шрамом от кесарева сечения

Американская модель Келли Хьюз со шрамом от кесарева сечения впервые снялась для спортивного журнала Sports Illustrated Swimsuit при поддержке бренда товаров для беременных Frida Mom. Об этом сообщает издание Allure.

На опубликованном кадре 42-летняя манекенщица позирует перед камерой на пляже в бикини молочного цвета, демонстрируя шрам от упомянутой операции. Волосы знаменитости уложены в естественную волну, а на лице отсутствует макияж.

Согласно материалу, фотосессия посвящена женщинам, которые перенесли кесарево сечение. «Съемка была направлена на то, чтобы показать, как материнство может выглядеть после кесарева сечения. Мы хотели дать женщинам понять, что они должны гордиться своим телом за то, что они подарили миру новую жизнь», — рассказал основатель и генеральный директор бренда Frida Mom Челси Хиршхорн.

В то же время Хьюз, чьи снимки появились на страницах журнала, призналась, что после родов она долго привыкала к своему телу. Женщина отметила, что со шрамом она чувствовала себя незащищенной. «Для меня это было гораздо больше, чем просто фотосессия. Сегодня в нашем мире происходит невероятный сдвиг, связанный с вовлечением общества в проблемы других людей. Получив возможность рассказать и показать свою историю, я теперь могу вдохновить женщин не молчать о переживаниях по поводу несовершенного тела», — пояснила участница съемки.

По информации издания, данная фотосессия послужила рекламной кампанией для запуска линии средств по восстановлению после операции кесарева сечения.

Раннее в мае американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм снялась голой в рекламе менее чем через четыре месяца после родов. 34-летняя манекенщица стала героиней новой фотосессии бренда Spanx, в рамках которой она представила брюки, маскирующие швы от нижнего белья. На некоторых кадрах Грэм позировала полностью обнаженной, демонстрируя складки на боках и обнаженную грудь.