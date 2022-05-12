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Девушка купила поношенную обувь и нашла в подошве тайник с деньгами

Indy100: TikTok-блогерша купила онлайн поношенные ботинки и нашла в них тайник с деньгами

Кадр: @laika0123

Блогерша с никнеймом @laika0123 купила в интернете поношенную обувь и нашла в ней тайник с деньгами. На соответствующий ролик в ее TikTok-аккаунте обратило внимание издание Indy100.

Девушка рассказала, что приобрела ботинки на сайте онлайн-ретейлера подержанной одежды Depop. В результате осмотра одного из них пользовательница сети обнаружила трещину на подошве, в которой заметила толстый конверт. Когда покупательница извлекла находку, она увидела внутри пачку банкнот номиналом 20 фунтов стерлингов (около 1600 рублей). При этом блогерша продемонстрировала на камеру покупку и содержимое тайного хранилища.

Ролик @laika0123, которая сомневалась, как ей поступить с купюрами, набрал более 620 тысяч просмотров. Юзеры размышляли, как внутри обуви могли оказаться деньги. Так, некоторые предположили, что они предназначались для покупки наркотических средств. Однако девушка опровергла эту догадку, сказав, что на конверте была подпись.

В феврале сообщалось, что автор YouTube-канала HopeScope выкупила потерянные в аэропорту посылки из интернет-магазинов и нашла в них товары на миллионы рублей. Так, героиня материала рассказала, что рискнула и купила крупную коробку с неизвестным содержимым за 7000 долларов — стоимость вещей внутри достигла 55 тысяч долларов. Например, в первой посылке, которую она распаковала, оказались шлепанцы бренда Gucci, которые продаются в бутике за 380 долларов.

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Алина Гостева
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