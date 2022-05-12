МИД Румынии вызвал российского посла из-за статьи про «лай НАТО у границ России»

МИД Румынии вызвал посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за статьи о НАТО

Министерство иностранных дел Румынии вызвало посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за статьи о НАТО и роли Румынии в альянсе. Об этом сообщила пресс-служба МИД страны на официальном сайте.

«В связи с публикацией посольством РФ в Бухаресте на своем официальном сайте статьи под названием "О лае НАТО у границ России и главном источнике дезинформации в мире" глава МИД Богдан Ауреску распорядился вызвать посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина в штаб-квартиру МИД. В среду, 11 мая 2022 года, состоялась встреча российского посла с госсекретарем по стратегическим вопросам Юлианом Фотой», — говорится в сообщении.

Госсекретарь выразил недовольство письменными заявлениями посла в адрес НАТО и Румынии, в частности, в ней приводились слова из интервью Папы Римского о роли «лая НАТО у границ России, который спровоцировал реакцию России». Также в статье речь шла о многочисленных фейках и провокациях Запада в свете ситуации на Украине.

Ранее стало известно, что служба внешней разведки (СВР) Украины провела операцию «Овидий» по дискредитации внешней политики Румынии перед странами Европы, Евросоюзом и Еврокомиссией как государства, политика которого идет вразрез с общеевропейскими ценностями. В акции были задействованы агенты из числа граждан Украины и Молдавии.

