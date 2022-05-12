Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

МИД Румынии вызвал российского посла из-за статьи про «лай НАТО у границ России»

МИД Румынии вызвал посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за статьи о НАТО
Валерий Кузьмин

Валерий Кузьмин. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Министерство иностранных дел Румынии вызвало посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за статьи о НАТО и роли Румынии в альянсе. Об этом сообщила пресс-служба МИД страны на официальном сайте.

«В связи с публикацией посольством РФ в Бухаресте на своем официальном сайте статьи под названием "О лае НАТО у границ России и главном источнике дезинформации в мире" глава МИД Богдан Ауреску распорядился вызвать посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина в штаб-квартиру МИД. В среду, 11 мая 2022 года, состоялась встреча российского посла с госсекретарем по стратегическим вопросам Юлианом Фотой», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
Не договоримся. Украина угрожает отказаться от переговоров с Россией. Насколько для нее опасно такое решение?
Не договоримся.Украина угрожает отказаться от переговоров с Россией. Насколько для нее опасно такое решение?
20 апреля 2022
«Крышка котла скоро захлопнется» Что происходит в ЛНР спустя два месяца после начала военной операции на Украине
«Крышка котла скоро захлопнется»Что происходит в ЛНР спустя два месяца после начала военной операции на Украине
2 мая 2022
«Украина решила сыграть на опережение» В Приднестровье вновь звучат выстрелы и взрывы. Кому выгодно обострение конфликта?
«Украина решила сыграть на опережение»В Приднестровье вновь звучат выстрелы и взрывы. Кому выгодно обострение конфликта?
30 апреля 2022

Госсекретарь выразил недовольство письменными заявлениями посла в адрес НАТО и Румынии, в частности, в ней приводились слова из интервью Папы Римского о роли «лая НАТО у границ России, который спровоцировал реакцию России». Также в статье речь шла о многочисленных фейках и провокациях Запада в свете ситуации на Украине.

Ранее стало известно, что служба внешней разведки (СВР) Украины провела операцию «Овидий» по дискредитации внешней политики Румынии перед странами Европы, Евросоюзом и Еврокомиссией как государства, политика которого идет вразрез с общеевропейскими ценностями. В акции были задействованы агенты из числа граждан Украины и Молдавии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
«Газпром» заявил о запрете на транзит газа через польский участок «Ямал-Европы»
На снос памятника освободителям Риги собрали более 100 тысяч евро
Internet Archive пригрозили в России штрафом
Байдена призвали организовать поставки украинского зерна через Черное море
Школьницу-мусульманку отказались пускать на экскурсию в православный монастырь
Корабль «Адмирал Левченко» вышел на учения с боевыми стрельбами
Цена на газ в Европе превысила 1200 долларов
В Совфеде отреагировали на решение Латвии снести памятник Освободителям
Шлеменко прокомментировал предстоящий бой с Исмаиловым
Замкомандира «Азова» сообщил о 600 раненых бойцах в Мариуполе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.