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Стало известно об операции Украины по дискредитации Румынии перед Европой

РИА Новости: СВР Украины провела операцию «Овидий» по дискредитации Румынии перед Европой

Фото: Inquam Photos / Reuters

Служба внешней разведки (СВР) Украины провела операцию «Овидий» по дискредитации внешней политики Румынии перед странами Европы, Евросоюзом и Еврокомиссией. Об этом стало известно РИА Новости от источника в российских силовых ведомствах.

Как рассказал собеседник агентства, от источников в украинских спецслужбах получена конфиденциальная информация, свидетельствующая о проведении мероприятий, направленных на дискредитацию внешней политики Румынии на украинском, молдавском и европейском направлениях, и формированию в Европе негативного восприятия Румынии как государства, политика которого идет вразрез с общеевропейскими ценностями.

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В результате операции на информационно-аналитическом ресурсе Молдавии «АВА.МD» были опубликованы статьи, позволившие, по мнению украинских разведчиков, сформировать негативный имидж Румынии как государства. Размещение статьи вызвало резонанс в экспертном и информационном пространстве Молдавии. В акции были задействованы агенты из числа граждан Украины и Молдавии, уточнил собеседник издания. При этом негативных последствий для Украины от проведения этой акции влияния не выявлено.

Ранее стало известно, что Служба внешней разведки Украины (СВРУ) на протяжении десяти последних лет использовала свою агентуру влияния из числа поляков для изменения в обществе в нейтральную сторону отношения к Волынской резне — массовому убийству украинскими националистами поляков в 1943 году. Агентура через свои родственные и дружеские связи продвигала позитивный образ Украины в высших политических кругах Польши, в том числе среди членов польского парламента.

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Марина Совина
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