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Стало известно о попытках Украины изменить отношение Польши к Волынской резне

РИА Новости: СВРУ пыталась сделать нейтральным отношение Польши к Волынской резне

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Служба внешней разведки Украины (СВРУ) на протяжении десяти последних лет использовала свою агентуру влияния из числа поляков для изменения в обществе в нейтральную сторону отношения к Волынской резне — массовому убийству украинскими националистами поляков в 1943 году. Об этом стало известно РИА Новости от источника в российских силовых ведомствах.

Как рассказал собеседник агентства, агентура через свои родственные и дружеские связи продвигала позитивный образ Украины в высших политических кругах Польши, в том числе среди членов польского парламента.

В 1943 году боевики УПА (Украинская повстанческая армия, запрещенная в России экстремистская организация) — вооруженного формирования ОУН под командованием Степана Бандеры — организовали так называемую Волынскую резню — этнические чистки польского населения. По разным оценкам, жертвами массовых убийств стали от 30 тысяч до 100 тысяч человек.

Ранее стало известно, что Служба внешней разведки (СВР) Украины с 2012 года вербовала граждан Польши и получала от них информацию о состоянии политических отношений Молдавии и Приднестровской молдавской республики (ПМР) и перспективах дальнейшего нахождения группировки российских миротворцев в Приднестровье.

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Марина Совина
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