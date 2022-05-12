США отправили Европе нефть из стратегического резерва

Европа получила от США партию нефти из стратегического резерва

США отправили Европе, стремящейся сократить зависимость от российских энергетических ресурсов, партию нефти из стратегического резерва (SPR). Об этом сообщает Bloomberg.

Кроме того, еще два танкера, загруженных высокосернистой нефтью из хранилищ SPR в Техасе и Луизиане, уже находятся на пути в Италию и Нидерланды. Первую партию Нидерланды получили ориентировочно 26 апреля, следует из данных систем отслеживания танкеров.

США и Великобритания объявили эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из России на фоне ситуации с Украиной, однако Европейский союз (ЕС) пока не может согласовать полный запрет, так как против него выступают несколько стран-участниц. Однако из-за того, что европейские нефтекомпании отказываются от покупок российской нефти, Европе приходится искать альтернативные источники поставок.

По данным аналитика по нефтяному сектору Kpler Мэтта Смита, в апреле Европа получила порядка 1,6 миллиона баррелей нефти из SPR, что является рекордным объемом.

Ранее газета Financial Times подсчитала стоимость отказа ЕС от российских нефти и газа. По ее прогнозу, в ближайшие пять лет ради избавления от энергетической зависимости от России дополнительно будет потрачено 195 миллиардов евро. Такой бюджет предполагается в подготовленном Еврокомиссией проекте ускоренного энергетического перехода.