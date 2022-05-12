Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

США отправили Европе нефть из стратегического резерва

Европа получила от США партию нефти из стратегического резерва

Фото: Ints Kalnins / Reuters

США отправили Европе, стремящейся сократить зависимость от российских энергетических ресурсов, партию нефти из стратегического резерва (SPR). Об этом сообщает Bloomberg.

Кроме того, еще два танкера, загруженных высокосернистой нефтью из хранилищ SPR в Техасе и Луизиане, уже находятся на пути в Италию и Нидерланды. Первую партию Нидерланды получили ориентировочно 26 апреля, следует из данных систем отслеживания танкеров.

США и Великобритания объявили эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из России на фоне ситуации с Украиной, однако Европейский союз (ЕС) пока не может согласовать полный запрет, так как против него выступают несколько стран-участниц. Однако из-за того, что европейские нефтекомпании отказываются от покупок российской нефти, Европе приходится искать альтернативные источники поставок.

По данным аналитика по нефтяному сектору Kpler Мэтта Смита, в апреле Европа получила порядка 1,6 миллиона баррелей нефти из SPR, что является рекордным объемом.

Ранее газета Financial Times подсчитала стоимость отказа ЕС от российских нефти и газа. По ее прогнозу, в ближайшие пять лет ради избавления от энергетической зависимости от России дополнительно будет потрачено 195 миллиардов евро. Такой бюджет предполагается в подготовленном Еврокомиссией проекте ускоренного энергетического перехода.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин предупредил о последствиях для других стран из-за санкций против России
Путин анонсировал рекордный урожай зерна за всю историю России
В Нидерландах найдены убитыми уроженка России и ее шестилетний сын
Улюкаева заметили с женщиной и шампанским после освобождения
Адель показала новый особняк в Беверли-Хиллз
Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео
Замглавы российского города задержали по делу о 233 сгоревших домах
Впервые зафиксирован рентгеновский взрыв на белом карлике
В России допустили раскол ЕС из-за оплаты газа в рублях
Евросоюз предложил увеличить военную помощь Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.