Подсчитана стоимость отказа Евросоюза от российских нефти и газа

FT: Евросоюзу придется потратить 195 млрд евро ради отказа от российских нефти и газа

Газета Financial Times подсчитала стоимость отказа Европейского союза (ЕС) от российских нефти и газа. По ее прогнозу, в ближайшие пять лет ради избавления от энергетической зависимости от России дополнительно будет потрачено 195 миллиардов евро.

Отмечается, что такой бюджет предполагается в подготовленном Еврокомиссией проекте ускоренного энергетического перехода. Быстрое снижение зависимости от ископаемого топлива достижимо путем перехода на чистую энергию, говорится в документе.

Евросоюз к 2030 году должен сократить энергопотребление на 13 процентов вместо планировавшихся 9 процентов за счет повышения энергоэффективности. Также поставлена цель вдвое увеличить производство энергии из возобновляемых источников с 22 до 45 процентов.

Ожидается, что ЕС в течение ближайших восьми лет начнет активно использовать зеленый водород (до 20 миллионов тонн в год, причем половина этого объема будет импортироваться), а также биометан. Издание отмечает, что проект планируют официально представить 18 мая.

Ранее заместитель председателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова заявила, что некоторые страны Европейского союза столкнутся с энергокризисом при введении полного эмбарго на газ из России. Она назвала прискорбной зависимость Европы от российских энергоносителей и подчеркнула необходимость как можно скорее освободиться от нее.

