Стало известно об угрозе взрыва в еще одном российском аэропорту

Аэропорт Шереметьево проверяют после анонимного сообщения о «минировании»

Московский аэропорт Шереметьево проверяют после анонимного сообщения о «минировании». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Так, в настоящий момент специалисты проводят осмотр воздушных судов, которые находятся на стоянках в российской авиагавани. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме, добавили в экстренных службах.

Ранее, 12 мая, также стало известно об угрозе взрыва в еще одном аэропорту, в Жуковском. Сейчас лайнеры проверяются кинологами на наличие взрывных устройств.