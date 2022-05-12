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Стало известно об угрозе взрыва в еще одном российском аэропорту

Аэропорт Шереметьево проверяют после анонимного сообщения о «минировании»

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Московский аэропорт Шереметьево проверяют после анонимного сообщения о «минировании». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Так, в настоящий момент специалисты проводят осмотр воздушных судов, которые находятся на стоянках в российской авиагавани. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме, добавили в экстренных службах.

Ранее, 12 мая, также стало известно об угрозе взрыва в еще одном аэропорту, в Жуковском. Сейчас лайнеры проверяются кинологами на наличие взрывных устройств.

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Мария Гейн
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